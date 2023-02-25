يعد سرطان المبيض سادس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في المملكة المتحدة، وغالبًا ما يطلق عليه اسم: “القاتل الصامت”؛ نظرًا لأن الأعراض من الصعب ملاحظتها في المراحل المبكرة.

وكشفت دراسة جديدة أن تناول الأسبرين يوميًّا قد يجعل النساء أقلَّ عرضة للإصابة بالمرض الشائع، فيما تشير نتائج الدراسة إلى أن الاستخدام المتكرّر للأسبرين قد يقلّل من خطر الإصابة بسرطان المبيض، بغضّ النظر عن قابلية المرأة الوراثية للإصابة به.

وجمع الباحثون، البيانات من 8 دراسات أجراها اتحاد جمعية سرطان المبيض بين عامي 1995 و2009 في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا؛ حيث اكتشف الباحثون فيما بعد ارتباط الاستخدام المتكرر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض غير المخاطي.

ووُجد أن الأسبرين يقلّل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويزيد من فرص النجاة من سرطان الثدي، بينما حذّرت الدراسات من أن الاستخدام المتكرر للأسبرين يمكن أن يسبب نزيفًا داخليًّا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.