نظمت وزارة الداخلية، مساء أمس الجمعة، عرضًا عسكريًّا موسيقيًّا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس تحت عنوان فداء ضمن مسيرة التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة.

وقامت قناة الإخبارية بنشر لقطات من العرض العسكري الذي أطلق تحت اسم “مسيرة فداء” بعروض عسكرية لأفراد الأمن ممتزجة معها أغاني الأوركسترا احتفاءً بيوم التأسيس.

وتضمنت المسيرة عرض عسكري مُهيب لمجندات سعوديات في المحفل الوطني.

واحتفلت المملكة أول أمس الأربعاء بذكرى يوم التأسيس، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم