وقعت انفجارات عنيفة في منطقة كرج الواقعة غرب طهران، حيث ذكرت مصادر أنها استهدفت أهم وحدة في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت تقارير واردة من كرج بسماع دوي انفجارات متتالية في حوالي الساعة 11 مساءً الخميس. وتلا هذه الانفجارات إطلاق نار من قبل الدفاعات الجوية على ما يشتبه بأنها طائرات مسيرة. وقد تم تفعيل الدفاع الجوي لـ”سهل طهران” بالقرب من جبال البرز.

ووقع انفجاران في موقعين تابعين للحرس الثوري الإيراني. وقد وردت أنباء عن توجه سيارات إسعاف إلى موقع الانفجارين.