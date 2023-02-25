فجر شايع شراحيلي، لاعب النصر السابق، قضية ضياع حقوق بعض اللاعبين بعد رحيلهم عن الفريق، بعدما تحدث عن إجباره على التنازل عن بعض مستحقاته المالية.

وقال شراحيلي، خلال ظهوره في حلقة الأمس من برنامج “مع عزيز”، أنه تنازل عن مستحقات مالية لتسعة أشهر مع النصر، بجانب مليون ونصف مقدم تعاقد، مُجبرًا أثناء رحيله، كون والده نصراوي متعصب، وأراد تجنب المشكلات معه، متحدثًا عما حدث بينه وبين أحمد الغامدي؛ الرئيس التنفيذي للنصر، له بعدما أكد له أنه سيحصل على مليون ونصف من الأمير فيصل بن تركي؛ رئيس النادي وقتها، بينما لم يكن حديثه صادقًا.

ورد أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للتوضيح، وقع شايع شراحيلي مخالصة مالية مع النادي في بداية سنة ٢٠١٨م، ولم يتنازل عن أي مبالغ مستحقة له وتم تدقيقها من الإدارة المالية ومن وكيل اللاعب”.

وأضاف الغامدي: “وفي ديسمبر ٢٠٢٠م تواصل معي اللاعب لحل مشكلة في شيك حصل عليه وتاريخه في سنة ٢٠١٦ ولم يصرفه في حينه، وتم التوضيح له بالطريقة الصحيحة التي من خلالها يستطيع متابعة أمره، خاصة أنه لا يملك مستندات داعمة تثبت استحقاق الشيك. فالجهات الرقابية تمنع صرف أي مبالغ مالية الا بمسوغات صرف صحيحة ومكتملة”.