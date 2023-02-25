انتشرت أنباء تفيد بانفصال الفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية معز مسعود، ولكن ولم يؤكد أو ينفي أحد من الطرفين خبر الطلاق.

وعقبت الدكتورة مها العطار، خبيرة طاقة المكان، الدكتور مها العطار، على أنباء إنفصال الفنانة حلا شيحة من معز مسعود، قائلة:”ياريت الكل يسمع الكلام..توقعاتي من اول يوم زواج ..لا تفعل زي معز مسعود”.

وأضافت الدكتورة مها العطار:”فك قيودك مع بداية العام…عندما تريد أن تدخل حياة جديدة بدون مشاكل لا تأخذ معك أشياء من حياتك القديمة حتى لا تؤثر على حياتك الجديدة …لا تفعل مثل معز مسعود .. لبس نفس بدلة الفرح فى كل زواجاته السابقة .. نفس البدلة ونفس الببيون ونفس المنديل وكأنه مجهزة بدلة الشغل.. يخلص من زواجه يدخل فى أخرى “.

وتابعت: “ليس هذا فقط .. لكنه يأخذ معه أسماء زوجاته السابقات على بروفايل الفيس بوك ليكمل منظومة القديم …أسباب كلها تؤدى الفشل وخيبة الأمل والمشاكل …الناس إللى بتتزوج وتطلق .. وتستخسر تغير أشيائها”.

واستطردت خبيرة الطاقة: “فيه ناس بترمى الماضى وراء ظهرها …وناس بترمى الماضى أمام وجهها فتقع ….مشروع جديد يبقى كله جديد فى جديد…بيت جديد يبقى كله جديد فى جديد ..الناس فاكرة انها معمول لها عمل !! ومسحورة عملك من اعمالك وأستخسارك وبخلك. ..فك عملك وهات كله جديد ….عايز حياة جديد تخلص من القديم ….عايز تكون سعيد هات جديد فى جديد “.