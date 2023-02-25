سلم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن شهرًا.

وقضت محكمة النقض اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه وقررت تأييد الحكم الصادر.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على تويتر:” أخيرًا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة.”

وأضاف:” رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي. “

وتابع :” لا تقلقوا عليّ الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن.. الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني ..”، لافتًا أن هذة الخطوة تأخرت بعض الشيء.”

واستطرد: “ عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك، كان لازم اختفي تمامًا من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها .”

ومن الجدير بالذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، أقام العديد من الدعوى القضائية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية إلا أن بعض تلك الدعاوى انتهت بالبراءة أو الحفظ ومنها صدرت بها أحكام بالإدانة وأخرى مازالت متداولة بقاعات المحاكم.