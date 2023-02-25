شهدت محافظة الإسكندرية شمال مصر، هجوم أسراب هائلة من حشرة تشبه البعوض السيارات، ما أدى لتعريض المارة وقادة هذه السيارات للخطر.

وذكرت تقارير، أنه فوجئ قادة السيارات بأسراب من هذه الحشرات تهاجم الزجاج الأمامي لسياراتهم وتحجب الرؤية عنهم كما هاجمت المرايا العاكسة وحجبت عنهم رؤية السيارات المجاورة.

وقال الدكتور مصطفى سليمان أستاذ علم الحشرات الطبية بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، أن الحشرات هي “الهاموش” وتنمو في البرك والمستنقعات وتتكاثر بصورة كبيرة وبالآلاف وتسمى في بعض المناطق بالدودة الدموية لأن لونها يشبه لون الدم.

وأشارت إلى أن أسراب الهاموش تتجه وبسرعة كبيرة للطرق السريعة، حيث تنجذب نحو أضواء السيارات المبهرة، خاصة بعد تحسن حالة الطقس، مشيرا إلى أن خطورة هذه الحشرات تكمن في أنها تلتصق بزجاج السيارات وتحجب الرؤية ما قد يؤدي لحوادث قاتلة.

وذكر إن حركة أسراب الهاموش تكون ضعيفة خلال النهار، لكنها تنشط خلال المساء، وتتزاحم على الزجاج وفوانيس الإضاءة والمرايا العاكسة للسيارات الأمر الذي يؤدي لصعوبة الحركة تماما بعد حجب الرؤية والأنوار، بحسب “العربية.نت”.