قام مواطن تركي بتصنيع صندوق فولاذي داخل منزله ليختبئ داخله هو وعائلته، لخوفه من الزلازل القوية التي أسقطت المباني والعقارات وأزهقت الأرواح .

وصنع المواطن التركي توزان الصندوق الفولاذي بـ عازل ووضع بداخله مقعد مثبت ومزود بـ أحزمة أمان، ويصل طول وعرض الصندوق 1.80 سم وعمقه 82 سم ، مصنوع من حديد NPI ومغطى بألواح MDF محاطة بالإسفنج داخل المقصورة التي تتسع لـ 4 أشخاص، وتوجد بطارية يمكنها توفير الطاقة لمدة 3 أيام بشكل مستقل عن شبكة كهرباء المدينة، كما تتوفر مقابس USB لشحن الهاتف.

ولم يكتفي المواطن الذي يدعى مصطفى بذلك؛ فقام بتزويد الصندوق بـ المواد الغذائية والماء، وكذلك وضع أدوات ومواد مثل مجموعات الزلازل وإمدادات الإسعافات الأولية والبطانيات، وأحزمة أمان لمنع الركاب من الانقلاب في حالة حدوث زلزال محتمل، وتم وضع نظام صوتي لتحذير فرق البحث والإنقاذ.

ومن الجدير بالذكر أن عدد القتلى في زلزال تركيا بلغ أكثر من 44 ألف قتيل.