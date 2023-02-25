شهدت مدينة قونية التركية، رصد حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتصل مساحة الحفرة إلى 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” الرسمية، والتي نشرت أيضا فيديو وثق الحفرة أمس الجمعة.

وتسببت الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ في إثارة حيرة السكان، وفي تعليف للوكالة التركية على الظاهرة الغريبة، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في “جامعة قونية التقنية” فتح الله أرك: “يقول المواطنون إن حفرة جديدة تشكلت أمس في كارابينار.. راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبالزلزال الذي حدث اليوم أو الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير”.

وأوضح أن “الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة، لذا فإن هذه الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة السابقة أو الزلزال الحالي.. بتعبير أدق ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما يكون لها تأثير.. ربما حدث ذلك أيضا أثناء الزلزال”.

وأضاف: “ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال”.