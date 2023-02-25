اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ عائلة الزوج السابق لعارضة أزياء بعد العثور على أشلاء من جسدها (أرجلها) في الثلاجة بعد أيام من اختفائها.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن زوجها السابق لكنها ألقت القبض على والديه وشقيقه وتم اعتقالهم بتهم القتل.

وأضافت الشرطة، إن السلطات تعتقد أن المرأة البالغة من العمر 28 عاما لديها نزاعات مالية تتعلق بعشرات الملايين من الدولارات مع زوجها السابق وعائلته.

ولفتت الشرطة إلى أنه بعد اقتحام منزل في القرية استأجره والد الزوج السابق للضحية، اكتشفت الشرطة قدمين لامرأة في الثلاجة بالإضافة إلى بطاقة هوية الضحية وبطاقات الائتمان وأشياء أخرى في المنزل.

كما تم العثور على الأدوات التي تستخدم في تقطيع أوصال الجثث البشرية بما في ذلك مطاحن اللحوم، ومناشير، ومعاطف المطر الطويلة، والقفازات، والأقنعة وغيرها.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على أنسجة بشرية في أواني الحساء. ولم تتمكن الشرطة من تحديد رأس الضحية أو جذعها أو يديها في مكان الحادث.