قدم فريق ‎الصقور السعودية عروضًا جوية في سماء دولة الكويت الشقيقة احتفالًا باليوم الوطني الكويتي الـ62.

ويحتفل الكويتيون اليوم الموافق 25 فبراير باليوم الوطني الـ 62 ، وتعمل الحكومة الكويتية بقيادة سمو الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية مع دول العالم خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك فتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي.