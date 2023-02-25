أصدرت السلطات في كوريا الشمالية تحذيرا من عواقب قاسية، تترتب على من يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود، وفق ما أورده تقرير لإذاعة آسيا الحرة.

وأوضح المصدر أنه تم إخطار الأهالي بعدم تسامح السلطات مع الذين يسمحون لأولادهم بمشاهدة أي محتوى غربي.

وفي حال عدم أخذ هذا التحذير بعين الاعتبار سيتم إرسال والد الطفل الذي يتم ضبطه وهو يشاهد أفلاما أو برامج تلفزيونية أجنبية، إلى معسكر عمل لمدة 6 أشهر، كما سيضطر أطفالهم إلى العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة 5 سنوات.

ووفق صحيفة “تلغراف”، فإن أولئك الذين يضبطون وهم يتحدثون أو يرقصون أو يغنون وفق “الثقافة الكورية الجنوبية”، سيحكم عليهم أيضا بالعمل في معسكرات لـ 6 شهور.

وطالبت السلطات في بيونغ يانغ، حسب التقرير، الآباء بضرورة تثقيف أبنائهم وفق المثل الاشتراكية للدولة.