أوضح الشيخ راشد المطوع، حكم استخدام تطبيقات تحديد القبلة لتحديد الاتجاه للصلاة.

وقال المطوع، إنه يجب على المسلم أن يسأل ويتتبع المساجد ولا يعتمد على هذه البرامج،فهي غير دقيقة.

وأضاف: “فإذا كانت تصلي في بيت جديد عليها أن تسأل زوجها، أو أن تتبع قبلة المساجد”.

وتابع: “لا يشرع للإنسان أن يجتهد في القبلة وهو في بلدان المسلمين، لكن يمكن أن يجتهد مثلا في حال كان في سفر، ولا يجد من يرشده إلى القبلة أو في بلدان غير المسلمين في تلك الحالة صلاته صحيحة”