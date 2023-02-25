أعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي؛ عن إجمالي المساعدات السعودية لمتضرّري الزلزال في تركيا وسوريا حتى الآن، موضحا أنه بلغ 14 طائرة ويضم كل طائرة ما بين 30-40 طناً من المساعدات.

وأوضح الجطيلي، أن هذه المرحلة ركّزت على التدخل الإنساني العاجل في الأمن الغذائي وقطاع الإيواء والقطاع الصحي، والمساعدات الطبية.

وأشار إلى أن المساعدات توزّعت في أكثر من منطقة، وجزءٌ منها ذهب إلى الجانب السوري، حيث دخلت 44 شاحنة تحمل الفرش والأغطية والمواد الغذائية.