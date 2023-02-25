أعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي؛ عن إجمالي المساعدات السعودية لمتضرّري الزلزال في تركيا وسوريا حتى الآن، موضحا أنه بلغ 14 طائرة ويضم كل طائرة ما بين 30-40 طناً من المساعدات.

وأوضح الجطيلي، أن هذه المرحلة ركّزت على التدخل الإنساني العاجل في الأمن الغذائي وقطاع الإيواء والقطاع الصحي، والمساعدات الطبية.

وأشار إلى أن المساعدات توزّعت في أكثر من منطقة، وجزءٌ منها ذهب إلى الجانب السوري، حيث دخلت 44 شاحنة تحمل الفرش والأغطية والمواد الغذائية.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي يؤكد لـ #الإخبارية استمرار الجسر الجوي السعودي الإغاثي لمساعدة المتضررين في زلزال سوريا وتركيا#برنامج_120 pic.twitter.com/uKBAXUTt7U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 25, 2023

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي لـ #الإخبارية: نؤكد أن مجمل المساعدات حتى الآن بلغت 14 طائرة تضم كل طائرة مابين 30-40 طن من المساعدات#برنامج_120 pic.twitter.com/ATDcIjTeCN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 25, 2023