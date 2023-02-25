أوضحت خبيرة التراث وأستاذة الأزياء د. ليلى البسام أن البرقع المزخرف بعملات وقطع معدنية دخيل ولا يعد من الأزياء التراثية.

وقالت “البسام” خلال ظهورها على قناة الإخبارية أن الشكل العام لهذا البرقع يوحي بأنه هو الزي التقليدي.

وتابعت أن بعض الناس يسيطيرون على السوق ويستوردون الملابس والأدوات من الصين مثل البرقع المزخرف بالمعادن وهي لا تمت للتراث بصلة.