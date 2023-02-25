حذر استشاري أمراض القلب محمد البارقي من أن أمراض وجلطات القلب تصيب الأشخاص في ‎السعودية بشكل “أبكر” من المعدلات العالمية بـ10 سنوات.

وأوضح أن نسب الإصابة بالسكري في ‎السعودية ضمن الأعلى عالميا، مرجعا السبب إلى قلة الحركة.

وأضاف: “ضمن كل ١٠٠ شخص هناك نحو ٣٠ شخصا مصابا بالسكري وهناك نسبة ثانية مهيأة للإصابة بالسكري بسبب زيادة نسبة السكر والسمنة وقلة الحركة”.

#نشرة_الرابعة | استشاري أمراض قلب يحذر: أمراض وجلطات القلب تصيب الأشخاص في #السعودية بشكل "أبكر" من المعدلات العالمية بـ 10 سنوات @MBalghith pic.twitter.com/KKNUU2M1Zc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 25, 2023