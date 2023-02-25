حذر استشاري أمراض القلب محمد البارقي من أن أمراض وجلطات القلب تصيب الأشخاص في السعودية بشكل “أبكر” من المعدلات العالمية بـ10 سنوات.
وأوضح أن نسب الإصابة بالسكري في السعودية ضمن الأعلى عالميا، مرجعا السبب إلى قلة الحركة.
وأضاف: “ضمن كل ١٠٠ شخص هناك نحو ٣٠ شخصا مصابا بالسكري وهناك نسبة ثانية مهيأة للإصابة بالسكري بسبب زيادة نسبة السكر والسمنة وقلة الحركة”.
#نشرة_الرابعة | استشاري أمراض قلب يحذر: أمراض وجلطات القلب تصيب الأشخاص في #السعودية بشكل "أبكر" من المعدلات العالمية بـ 10 سنوات @MBalghith pic.twitter.com/KKNUU2M1Zc
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 25, 2023
#نشرة_الرابعة | استشاري قسطرة الشرايين د. محمد البارقي: نسب الإصابة بالسكري في #السعودية ضمن الأعلى عالميا.. وقلة الحركة ضمن أبرز الأسباب@MBalghith pic.twitter.com/grvQcjpBA0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 25, 2023
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