حذر استشاري أمراض القلب محمد البارقي من أن أمراض وجلطات القلب تصيب الأشخاص في ‎السعودية بشكل “أبكر” من المعدلات العالمية بـ10 سنوات.

وأوضح أن نسب الإصابة بالسكري في ‎السعودية ضمن الأعلى عالميا، مرجعا السبب إلى قلة الحركة.

وأضاف: “ضمن كل ١٠٠ شخص هناك نحو ٣٠ شخصا مصابا بالسكري وهناك نسبة ثانية مهيأة للإصابة بالسكري بسبب زيادة نسبة السكر والسمنة وقلة الحركة”.