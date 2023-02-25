كشف الرحالة السعودي عبدالرحيم السلمي أنه سافر من مكة المكرمة إلى الرياض على متن جمل واستغرقت الرحلة 35 يوما.

وقال خلال ظهوره على شاشة قناة الإخبارية أنه بدأ رحلته في منتصف شهر يناير من منطقة مكة المكرمة بمحافظة الكامل مركز شمنصير إلى العاصمة الرياض.

،وأضاف أنه خاض هذه الرحلة فرحاً وابتهاجاً بيوم التأسيس، وقطعت مسافة 1112 كلم خلال 35 يوماً بتصريح من وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الاختصاص ووصل الرياض ولله الحمد يوم الأربعاء.

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