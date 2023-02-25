توج ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان الياباني ” هيرو ريس ” بعد فوز جواده “بين ثلاسا” بالمركز الأول في السباق الأغلى والأكبر في العالم شوط كأس السعودية العالمي للفروسية وجائزة 10 مليون دولار.

وحقق الجواد “بين ثلاسا” لمالكه الياباني هيرو ريس لقب كأس السعودية 2023.

وانطلقت بالأمس فعاليات الأمسية الأولى من السباق الأغلى في العالم، كأس السعودية 2023، تحت شعار “نسابق العالم”، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، بمجموع جوائز يتخطّى الـ35 مليون دولار، مقسّمة على ستة عشر شوطًا، وبمشاركة 243 حصانًا من 16 دولة.

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