ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب من دور المجموعات، بعدما تعرض لخسارة بنتيجة 0-4 على يد نظيره السنغالي على ستاد القاهرة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى.

ولم ينجح منتخب مصر، بقيادة محمود جابر، في تسجيل أي هدف في دور المجموعات، وتلقى 5 أهداف، إذ تعادل بدون أهداف مع موزمبيق في مباراة الافتتاح، ثم خسر بنتيجة 0-1 أمام نيجيريا في الجولة الثانية، قبل رباعية اليوم.

وسجل رباعية منتخب السنغال بابي ديوب (3 أهداف هاتريك)، وإيبوه سانيه في الدقائق 58، و68، و72، و75 من زمن المباراة.