ألقت الجهات الأمنية في الكويت، اليوم السبت، القبض على ضابط سابق في الجيش بعدما عثرت بحوزته على كمية من المواد المخدرة.

وكشفت مصادر أن رجال الأمن الذين كانوا يباشرون عملهم بتأمين مواقع الاحتفال في العيد الوطني، شكَوا بالرجل الذي كان جالسًا بسيارته فتوجهوا إليه على الفور للاستفسار منه عن سبب توقفه بهذا المكان .

وأوضحت المصادر أن “رجال الأمن قاموا بتفتيش السيارة وعثروا على كمية من المواد المخدرة” وتبين أن قائد المركبة عسكري مُسرَّح من وزارة الدفاع برتبة مقدَم، وعليه حكم بالسجن 10 أيام.

وتمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.