وثق مقطع فيديو رد فعل الفنان المغربي سعد لمجرد والفتاة التي اتهمته بالاغتصاب لحظة النطق بسجنه 6 سنوات.

وأوضحت العربية أنه فور صدور حكم فوري بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد 6 سنوات ودع زوجته غيثة العلاكي ليقضي ليلته الأولى في السجن.

ولم يظهر سعد أي رد فعل أثناء تلاوة محكمة جنايات باريس حكمها عليه بالسجن الفوري بعد إدانته بقضية اغتصاب شابة فرنسية في غرفة فندق عام 2016 .

أما الفتاة المشتكية فأجهشت بالبكاء، فيما كشفت وكالة فرانس برس، أنه لدى تلاوة الحكم نهض سعد لمجرد بوجه شاحب لكن لم يصدر أي رد فعل٫ أما المدعية الشخصية لورا فعانقت والدتها وهي تبكي.