كشف المحلل العقاري خالد المبيض أن محاولات بعض العقاريين لشرح الدعم السكني المحدث زادت من الضبابية حوله.

وأضاف “المبيض” خلال مداخلة مع قناة العربية أن النظام الجديد أكثر ذكاء لاستهدافه الشرائح الأكثر احتياجا من ناحية الدخل الشهري فكلما قل الدخل الشهري عن 10 آلاف ريال كلما زادت قيمة الدعم.

وتابع أن انعكاس الدعم السكني المحدث سيكون إيجابيا على الفئات الأقل دخلا بعكس الوضع السائد سابقا، فمن كان راتبه 3 آلاف أو أقل فسيأخذ كامل الدعم وهو إما أن يختار بين 150 ألف ريال مباشرة وغير مستردة لكي تساعده في عملية الدفعة أو أن يحصل على أقساط 1350 ريال شهريا تستمر حتى يتم سداد قيمة القرض المدعوم.

#نشرة_الرابعة | المحلل العقاري خالد المبيض: محاولات بعض العقاريين لشرح #الدعم_السكني المحدث زادت من الضبابية حوله.. والنظام الجديد أكثر ذكاء لاستهدافه الشرائح الأكثر احتياجا @khaledalmobid pic.twitter.com/JYZ2Ku2bG3 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 25, 2023