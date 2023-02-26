أجابت المستشارة الأسرية مها القطان، على سؤال متى يؤثر العمل لفترات طويلة على العلاقة الزوجية.

واكدت القطان على أهمية الاستعانة بالمرشد الأسري حتى يتعرف كلا الطرفين على كيفية التعامل مع رتم الحياة السريع واضطرار المرأة للمداومة لساعات أطول من الزوج أحيانا.

وقالت: “في فترة الخطوبة والتعارف المفترض أن يتعرف كلا الطرفين على طبيعة عمل كل منهما الآخر”، مشيرة إلى أهمية أن يستشير كلا منهما أهل الخبرة لمعرفة كيفية التعامل مع تلك الظروف.

وأوضحت أن الحياة الآن اختلفت عن الماضي، وأصبح هناك مسؤوليات على المرأة، أكثر من الرجل أحيانا، وعلى كلا منهما التأقلم والتفاهم حول هذا الأمر.