أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يوجد عدد محدد لمرات أداء العمرة، لكن يجب التقيد بموعد الحضور المُحدد في التصريح.

وأشارت وزارة الحج والعمرة: يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة أو السياحة أو العمل أداء العمرة، و يمكن للمُعتمر تغيير وسيلة النقل التي دخل بها خلال الخروج من المملكة.

وتابعت أنه يمكن لحامل تأشيرة العمرة التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته المسموح له بها، مبينة أنه يمكن للمُعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي بالمملكة.