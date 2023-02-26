وجهت وزارة التعليم مجموعةً من النصائح للطلاب والطالبات قبل وأثناء وبعد المذاكرة، قبل ساعات من انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت وزارة التعليم: يجب على الطلاب قبل المذاكرة إعداد جدول للمذاكرة اليومية، وتنظيم واختيار الوقت المناسب، وتوفير العناصر والأدوات المساعدة، كما يتطلب أثناء المذاكرة اختيار المكان المناسب، والابتعاد عن الإجهاد والسهر، وتحديد فترات راحة لاستعادة النشاط.

ودعت الطلاب والطالبات، لضرورة المراجعة المنتظمة والتركيز وعدم التشتت، وكذلك دعم الثقة بالنفس بعد الانتهاء من المذاكرة.