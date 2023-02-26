تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إجراء تعديل على نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية.

وشمل التعديل عدة مواد؛ منها تعديل المادة الثالثة من النظام بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء غير المملوكة بشكل مباشر للدولة، والعائدة ملكيّتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير، على ألّا تقلّ عن 5 آلاف متر مربّع، وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، وفق عكاظ.

وكما تقترح إجراء تعديل على المادة الـ5 من النظام تضمن على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بم​ا لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان.