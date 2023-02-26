يتضمن تطبيق الدردشة ماسنجر Messenger العديد من الميزات المختلفة التي يمكنها أن تقدم تجربة سهلة وشيقة للمستخدمين، حيث أضافت شركة ميتا العديد من الميزات المختلفة في الفترة الأخيرة ، والتي يمكنها أن تتيح للمستخدمين استخداما أفضل.

ويوجد عدد من الميزات المخفية في تطبيق المراسلة ماسنجر Messenger والتي لا يعرفها أغلب المستخدمون، حيث يتيح التطبيق إمكانية توفير محادثة سرية في حالة إذا كنت تريد المزيد من الخصوصية، فابدأ محادثة سرية، من خلال فتح محادثة سابقة مع الشخص الذي تريد إجراء محادثة سرية معه.

وبعد ذلك اضغط على i في الزاوية اليمنى العليا وحدد محادثة سرية، وإذا كنت تريد أن تدمر رسائلك ذاتيًا ، فانقر على أيقونة المؤقت واختر المدة التي تريد أن تكون رسائلك فيها متاحة، بينما يمكن لمستخدمي تطبيق ماسنجر إضافة اسم مستعار للشخص الذي يقومون بمراسلته عن طريق القيام بفتح محادثة سابقة تم إجرائها مع هذا الشخص، والنقر فوق i ثم القيام بتحديد الاسم الذي تريده.

وفي حال كان لديك أحد الأصدقاء الذين لا يكفون عن مراسلتك ، لكنك بحاجة إلى بعض الهدوء ولفترة طويلة ، فما عليك سوى تجاهل إشعاراته، ويمكن القيام بذلك عن طريق النقر على i في محادثة سابقة والضغط على الإشعارات، بعد ذلك ، ثم اختر مقدار الوقت الذي تريده لكتم صوت الإشعارات.

ويمكنك إرسال مقطع فيديو من خلال الضغط على أيقونة الكاميرا في محادثة واضغط مطولاً على الدائرة في المنتصف ولا تتركها، ويمكن أن يبلغ طول الفيديو 15 ثانية فقط ، حيث إذا تخطي هذه المدة فلن يمكنك إرساله.