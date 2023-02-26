استعرض حساب الأمن العام، أبرز الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية في عدة مناطق بالمملكة.

وتم ضبط عدد من قائدي المركبات الذين قاموا بوضع ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية في الرياض وحائل والحدود الشمالية.

كما تم القبض على مواطن بحوزته 108 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمنطقة جازان.

وتم ضبط مواطنًا نقل 11 مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في مركبة يقودها بمنطقة جازان.

وتم القبض على مواطن أطلق النار على آخر إثر خلاف بينهما، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وفي الأحساء تم القبض على مواطن قام بتعطيل حركة السير بالتنقل بين المركبات ومحاولة الهروب من مركبة أمنية.

وتم ضبط مواطن قام بمضايقة المارة وتعطيل السير في مكان عام بالقصيم.

وضبطت شرطة الرياض 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي وقاموا بمشاجرة والاعتداء بالضرب والطعن على شخصين.