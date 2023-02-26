أعلنت وسائل إعلام باكستانية إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون جراء انفجار بسوق في بارخان بإقليم بلوشستان الباكستاني صباح اليوم الأحد.

ونقلت قناة “جيو” عن مصدر في الشرطة المحلية: “أسفر التفجير عن مقتل 4 أشخاص. وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة”.

وتفيد التحقيقات الأولية للشرطة، بأن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة يدوية الصنع تم تركيبها على دراجة نارية.

وأدان رئيس وزراء بلوشستان مير عبد القدوس بيزينجو، هذا التفجير الإرهابي وأصدر تعليماته للسلطات باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاعتقال الجناة.