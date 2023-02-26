تمكنت شرطة محافظة جدة، اليوم الأحد، من القبض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية.

وأكدت الشرطة، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.