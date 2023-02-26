تمكنت شرطة محافظة جدة، اليوم الأحد، من القبض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية.
وأكدت الشرطة، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
تمكنت شرطة محافظة جدة، اليوم الأحد، من القبض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية.
وأكدت الشرطة، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
مواطن ولا موشم ظهره بعد !! نعلبو ذا المقفا مقفا القرد.
لاحول ولا قوة إلا بالله