تعد لكزس GX هي سيارة عائلية، تأتي قبل لكزس LX في الحجم، وتتوفر في المملكة بفئتين لموديل 2023 عند الوكيل عبداللطيف جميل للسيارات، حيث تنافس لكزس GX في فئة سيارات اس يو في متوسطة الحجم، حيث يصل طول السيارة 4,880 مم، وتأتي بقاعدة عجلات 2,790 مم، ويصل وزن السيارة 2.41 طن.

وتأخذ GX شكلا صندوقيا يمنحها مساحة داخلية رحبة وهيبة على الطريق، مما يتماشى مع قدراتها، وتأتي بالشبك ذات التأثير ثلاثي الأبعاد المميز للعلامة مع شعار L يتوسطه، أما من الخلف فيبدو الجناح بارزا بشكل واضح من السقف ويطلق عليه “ذيل” وتتميز بمصابيح عمودية مما يمنحها مظهرا كلاسيكيا يدل على الصلابة.

وتجد في داخلية سيارة لكزس GX 3 صفوف من المقاعد تسع 7 ركاب، وقد جمعت في تصميمها من الراحة والعملية، حيث تأتي المقاعد بكسوة من الجلد مع دعم التدفئة والتبريد في الصف الأول، وفتحات المكيف الأوتوماتيكي تصل للصف الثالث بالسقف، ويوجد صندوق ثلاجة.

وتحصل لكزس GX على قوتها من محرك 8 سلندر على شكل V بسعة 4.6 لتر يخرج قوة 292 حصان وعزم دوران 437 نيوتن متر مقترن بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع رباعي ودبل خفيف وثقيل، بينما تأتي 460 AB Elegant Plus بسعر 265,213 ريال، أما 460 SS Sport بسعر 293,710 ريال