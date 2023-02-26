كشفت الباحثة التربوية الدكتورة نورة العويِّد، عن علامات توجد في الأطفال الموهوبين.

وقالت خلال ظهروها على قناة الرسالة أن الموهوبون ثقتهم في أنفسهم كبيرة للغاية ومن علامات موهبتهم ميلهم لمصادقة الكبار.

وأضافت “العويد” أنه من الضروري أن تكتشف الأم موهبة ابنها حال وجدت لديه ثقة في النفس.

وتابعت أن الموهوب لا يمكنه التفاهم مع أقرانه ولديه طموح وتفكير أعلى ولديه قدرة على اتخاذ القرار والاختيار وتحمل المسؤولية وإدارة الحديث.