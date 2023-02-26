كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) أن الزعيم كيم جونغ أون شارك مع ابنته في مراسم تشييد والبدء ببناء شارع جديد في العاصمة بيونغ يانغ.

وأقيم حفل تدشين إنشاء شارع جديد في منطقة سيوفو في 25 فبراير، فيما حضر كيم الحفل في منطقة سوفو في بيونغ يانغ يوم السبت، وهو جزء من مشروع طموح لبناء 4100 منزل في المنطقة الشمالية للعاصمة.

ووصل كيم جونغ أون إلى موقع الاحتفال مع ابنته، واستقبلهم جميع المشاركين بالهتافات، فيما ألقى كيم جونغ أون كلمة في الحفل وأعلن عن بدء البناء وتشييد الشارع، وقام “مع ابنته” بوضع حجر الأساس الأول.