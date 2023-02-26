واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.

وجرى توزيع 12 طنا و91 كيلو غراماً من السلال الغذائية و 125 حقيبة إيوائية و 125 خيمة إيوائية، استفاد منها 715 فرداً بواقع 125 أسرة من متضرري الزلزال.