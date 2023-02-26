وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم خدمات الحماية للأسر الأشد ضعفاً والنازحين واللاجئين في عدة محافظات يمنية، يستفيد منها 111.525 بشكل مباشر و 148.700 بشكل غير مباشر، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وقّع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في محافظة عرسال بالجمهورية اللبنانية، يستفيد منها 110.000 فرد . وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للاجئين والمجتمع المضيف وبالأخص الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول للمراكز الصحية المختصة ، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية وسرعة رصد هذه الأمراض وإحالتها لجهة الاختصاص.

إضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي والتغذوي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية و المعدية والسارية، وتعزيز أساليب التغذية الصحية، وقياس وزن وطول الأطفال وضرورة التعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني، وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين في منطقة عرسال وريفها.

كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو.

وسيجري بموجب الاتفاقية تبادل المعلومات والزيارات والتجارب والخبرات الميدانية والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات حول الشؤون الإنسانية والإغاثية بين الجانبين، فضلاً عن تبادل الدعوات للمشاركة في الندوات وورش العمل والمعارض ، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن التعاون في مجالات المساعدات الإغاثية العاجلة في حالات الطوارئ والأزمات.