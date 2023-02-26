أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( لينكد إن) وظائف بالمجالات الإدارية والهندسية والتقنية بمدينة الرياض.

الوظائف:

1- مُحلل عمليات وجودة:

– تخصصات الهندسة، تخصصات الحاسب الآلي، الجودة.

– خبرة لا تقل عن سنه في إدارة التميز المؤسسي أو الجودة أو تطوير العمليات.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة Certification Six Sigma Black Belt (CSSBB).

للتقديم : من هنـا .

2- مُحلل أول مكتب إدارة مشاريع:

– شهادة بكالوريوس في المجالات الإدارية أو الهندسية أو تقنية المعلومات أو غيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).

للتقديم : من الموقع .

3- أخصائي أول مكتب إدارة مشاريع:

– شهادة بكالوريوس في المجالات الإدارية أو الهندسية أو تقنية المعلومات أو غيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة البكالوريوس (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة الماجستير (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).

للتقديم : من الموقع .

ولفتت إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/06هـ الموافق 2023/02/26م.