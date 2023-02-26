أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( لينكد إن) وظائف بالمجالات الإدارية والهندسية والتقنية بمدينة الرياض.
الوظائف:
1- مُحلل عمليات وجودة:
– تخصصات الهندسة، تخصصات الحاسب الآلي، الجودة.
– خبرة لا تقل عن سنه في إدارة التميز المؤسسي أو الجودة أو تطوير العمليات.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة Certification Six Sigma Black Belt (CSSBB).
للتقديم : من هنـا .
2- مُحلل أول مكتب إدارة مشاريع:
– شهادة بكالوريوس في المجالات الإدارية أو الهندسية أو تقنية المعلومات أو غيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).
للتقديم : من الموقع .
3- أخصائي أول مكتب إدارة مشاريع:
– شهادة بكالوريوس في المجالات الإدارية أو الهندسية أو تقنية المعلومات أو غيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة البكالوريوس (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة الماجستير (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).
للتقديم : من الموقع .
ولفتت إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/06هـ الموافق 2023/02/26م.
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