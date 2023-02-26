كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: عامل تشغيل HDPE، الضابط الرابع ، وظيفة مناولة المستودعات، المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات، وظيفة مراقب المخزون، متخصص ، وظيفة ذكاء الأعمال، وظيفة مهندس تقدير التكلفة (ج)، أخصائي ، وظيفة عملية PDH، المشرف ، وظيفة السلامة، وظيفة مهندس سلامة العملية الأب.

وتتضمن الوظائف: الاختصاصي الثاني ، وظيفة السلامة، مهندس مشروع ، وظيفة كهربائية، الاختصاصي الثالث ، وظيفة مدير شبكة OT، المهندس الثاني ، وظيفة الإنتاج، المهندس الثالث ، الوظيفة الفنية، المشغل الثالث ، وظيفة حقن RNP، رئيس قسم التوظيف والتدريب، المنسق الرابع، طلب وظيفة المعالج.

وتشمل الوظائف: مشرف، وظيفة التجميع الجاف وردية 3، المهندس الثاني ، وظيفة بيئية، مشرف، مهمة مراقبة المشروع، المنسق الخامس ، وظيفة المبيعات، مهندس أول ، وظيفة ميكانيكية، عامل تشغيل ، وظيفة PDH، وغيرها.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية