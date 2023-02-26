قدم نادي بروسيا دورتموند عرضا لاعب فريقه الإنجليزي، جود بيلينغهام، لدفعه على التجديد معهم لعام إضافي عما هو متعاقد عليه حاليا.

وكان دورتموند قد تعاقد مع بيلينغهام قادما من برمنغهام سيتي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2020، ويستمر العقد حتى 2025.

وأكد المدير الرياضي سيباستيان كيل أن النادي يفكر في تجديد التعاقد مع اللاعب لموسم آخر، فيما كشفت تقارير صحفية أن النادي عرض أن يعطي اللاعب ضعف راتبه ليصل إلى 15 مليون يورو سنويا من أجل التمديد معهم.

يذكر أن أندية في أوروبا تسعى لضم اللاعب ومنهم ليفربول ومانشستر سيتي.