نبه أستاذ الغدد الصماء والسكري، عبد المعين الآغا، لمخاطر القلق والتوتر على صحة الطلاب المصابون بمرض السكري خلال فترة الاختبارات.

وأضاف أن القلق والتوتر قد يؤدي إلى ارتفاع السكر لدرجة قد تجبر الطالب على التنويم في المستشفى، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.

ولفتت إلى أن التوتر قد يجعل الإنسولين الذي يأخذه الطالب المريض في المنزل لا يكون له تأثير ويضطر حينها الطالب لأخذه عبر الوريد في المستشفى.