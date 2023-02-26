أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، اليوم الأحد، عن شراكتها مع العلامة التجارية المتخصصة في مجال الصحة والاستجمام “كلينيك لا بريري”

وذكرت الشركة إنه سيتم تطوير منتجع فاخر يمتد على مساحة تتخطى 36 ألف مترا مربعا في وجهة “أمالا” الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، وسيضم المنتجع الحصري 13 فيلا، بالإضافة إلى 52 غرفة وجناح فندقي.

وأضافت أن نهج الرفاهية لعلامة “كلينيك لا بريري” يركز على إعطاء الأولوية لبرامج الاستجمام، القائمة على مفهوم خاص يُعنى بعلم إطالة العمر وجودة الحياة. ويظهر ذلك جلياً في تصميم مركز “إطالة العمر” ذو أربعة مناطق مميزة في المنتجع ومخصصة لتعكس ركائزها الأربعة وهي الرعاية الصحية، والنمط الغذائي، والحركة، والاستجمام.

ولفتت إلى أن المنتجع سيضم أيضاً معملاً للتشخيص، ومتحفاً، ونادياً شاطئياً، وورش عمل وتدريب، ومطعماً خاصاً ومدرسة للطهي. مما يضمن للزوار الانطلاق في رحلة لا تُضاهى لتجديد الشباب واكتشاف الذات.

وأكدت أن “كلينيك لا بريري” تتبع نهجا للرفاهية والاستجمام، يجمع بين الطب الوقائي الرائد وعلم الوراثة وعلم التَخَلُّق مع نمط حياة صحي وأنظمة غذائية محددة وذلك تبعاً لأحدث التقنيات العالمية.

وأشارت إلى أن خبراء العلاج الشامل في المركز سيعملون على إبطاء تقليل أثر الزمن على الزائر المُنضم للبرنامج الصحي، واستعادة التوازن الذاتي والاستمتاع بمجموعة واسعة من الخدمات الطبية للعديد من الحالات الصحية كعلاج الإرهاق والقلق واضطرابات الجهاز الهضمي والأرق والسكري وغير ذلك، حيث يتحد العلم الحديث وممارسات الاستشفاء القديمة لتقديم تجارب شاملة وتجديدية وحصرية.