فسر رئيس شركة سراكو للموارد البشرية، سعيد الحارثي، سبب هروب العاملات المنزليات قبل شهر رمضان.

وقال أن حاجة الأسر للعمالة المنزلية يزداد في هذه الفترة مع يجعل الطلب على العمالة يزداد ومعها ترتفع فرص العمالة للعمل بأسعار تغريهم للهروب من الأسر التي يعملون بها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن هناك من يدير هذه العملية من خلال التواصل مع العاملات وإغرائهن بفرص وظيفية أفضل، وكذلك يقومون بالتواصل مع المواطنين والمقيمين من أجل توظيف هذه العمالة ويكون ذلك أحيانا بطرق غير نظامية.