احتفى الموقع الرسمي لكأس العالم FIFA، بتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز في نصف النهائي بنتيجة 7-0 على الدحيل القطري.

وعدد “فيفا” إنجازات الهلال الأخيرة، قائلا: “بفضية نسخة ٢٠٢٢ لا زالوا يحتفلون، ولنهائي دوري أبطال آسيا يتأهلون، وبكأس العالم للأندية ٢٠٢٣ يحلمون، وبفضية نسخة ٢٠٢٢ لا زالوا يحتفلون، أيّام رائعة في الرياض بسبب الهلال”.

وسيواجه الهلال نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل بملعب الهلال، وفي الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.