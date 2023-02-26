علق الإعلامي الرياضي حسن الصبحان على نتيجة مباراة الهلال والدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال “الصبحان”:انقذوا آسيا من تعنيف وجبروت الهلال، مبروك كبير آسيا، مبروك فخر آسيا، مبروك بعبع آسيا، مبروك زعيم آسيا”.

وأضاف أن توقعاته كانت صحيحة، وانه لم يخطأ عندما قال ان الهلال يمكن أن يفوز حتى بدون وجود حارس لمرماه، مؤكدا أن الهلال أنهي المباراة في ربع ساعة عندما كان يعد حينها كوبا من الشاي.

كما أكد جميع الفرق تخاف من الهلال، وأن الهلال يخاف فقط من نفسه، فالهلال أستاذ والباقي تلاميذ، مشيرا إلي أن الهلال يلعب كرة قدم اكبر من القارة، وجعل الجميع يرى أن البطولة ضعيفة وكل الفرق ضعيفة، مضيفا أن وصيف العالم للأندية يلعب كرة قدم متقدمة، واصفا من توقع فوز الدحيل لا يفهم شيء في كرة القدم.

يذكر أن الهلال تغلب على نظيره الدحيل بسبعة أهداف نظيفة ليتأهل بذلك للمباراة النهائية بدوري أبطال آسيا، حيث سيواجه فريق أوراوا الياباني.