سلطت صحيفة UOL البرازيلية الضوء على انتصار الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا على الدحيل القطري، واصفة الأزرق بـ “جلاد فلامنغو”.

وعنونت الصحيفة خبر المباراة بـ”جلاد فلامنغو ، الهلال ينتصر 7-0 على فريق كريسبو في دوري أبطال اسيا”.

وأضافت: “جلاد فلامنغو في مونديال الأندية نادي الهلال سحق الدحيل 7-0 هذا الاثنين ” 26 فبراير ” في نصف نهائي أبطال آسيا”.

وتابعت: “الدحيل يقوده كريسبو مدرب ساوباولو السابق والذي حقق معهم بطولة الباوليستا2021”.

يذكر أن الهلال سيواجه نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل بملعب الهلال، وفي الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.