أكد اللاعب العراقي السابق نشأت أكرم أنه لم يقلل من شأن الهلال عندما تحدث عن توقعاته بشأن نتائج المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقي الهلال والدحيل.

وكان نشأت قد توقع، خلال ظهوره في قناة “الكاس” الرياضية” صعود الدحيل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، مؤكدا أن الهلال لن يصعد، وهو ما لم يحدث اليوم.

وقال نشأت بعد فوز الهلال بالمباراة :”انا ما ستنقصت من الهلال وتصريحي كان بناء على المباراتين السابقة”.

يذكر أن الهلال تأهل إلى المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا حيث سيواجه فيها فريق أوراوا الياباني.