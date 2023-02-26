علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على الفوز الساحق لفريق الهلال على نظيره القطري الدحيل، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الروقي: “أثبت الهلال بأن الآسيوية سهلة”، مضيفا: “سباعية في نصف النهائي وأمام متصدر الدوري القطري”.

وتابع: “من ينتقص من البطولة ويقول أنها ضعيفة لا يملك الشجاعة على ذكر السبب باختصار لأن (وصيف العالم) موجود”.

يذكر أن الهلال يستعد للقاء نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تكون مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل بملعب الهلال، وفي الإياب يوم السبت 6 مايو، بملعب اوراوا.