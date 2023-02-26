أوضح الشيخ عبدالله المطلق، حكم التباهي بالنعم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصوير كل شيء من ترف ونشره.

وقال المطلق: “مواقع التواصل يجب استغلالها فيما ينفع ويحرم استغلالها فيما يضر، استر على نفسك، ولا تعرض نفسك للأشياء التي قد تكون عين -في إشارة للحسد”.

وتابع: “أنت عندك نعمة وسفرة غيرك ما عنده كيف تتبجح بمثل هذا وتعلنها للناس، استروا على أنفسكم ولا تعرضونها للعين”، مشيرا إلى أن هناك من ليس لديه إلا الخبز.