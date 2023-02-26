أوضح الشيخ عبدالله المطلق، حكم التباهي بالنعم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصوير كل شيء من ترف ونشره.
وقال المطلق: “مواقع التواصل يجب استغلالها فيما ينفع ويحرم استغلالها فيما يضر، استر على نفسك، ولا تعرض نفسك للأشياء التي قد تكون عين -في إشارة للحسد”.
وتابع: “أنت عندك نعمة وسفرة غيرك ما عنده كيف تتبجح بمثل هذا وتعلنها للناس، استروا على أنفسكم ولا تعرضونها للعين”، مشيرا إلى أن هناك من ليس لديه إلا الخبز.
#فتاوى | الشيخ عبدالله المطلق يوجّه نصيحة للذين يتباهون بالنِعم في مواقع التواصل الاجتماعي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/uUqvLypSnm
— قناة السعودية (@saudiatv) February 26, 2023
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