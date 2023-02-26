أوضح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور ثامر الخشان، مدى خطورة مرض “إنفلونزا الطماطم” وما إذا كان يعتبر مرضا فتاكا أم لا.

وقال الخشان، خلال برنامج “يا هلا”: “هذا المرض خطير، وهناك دراسات معينة أُجريت للتحقق من ذلك”.

وأضاف: “بعض الحالات وصلت نسب الوفيات لـ 25%، وفي بعض الحالات وصلت لـ 88 و 90%، لكن هذا على حالات في دول معينة”.

وتابع: “بعض الناس تأخد الدراسة على أنها حقيقة لا تقبل الجدال، لكن هذا غير صحيح، فالدراسة التي أُجريت على 100 أو 200 شخص لا يمكن تعميمها وقد يكون بها أخطاء”.

وفي سياق آخر لفت إلى أن الإعلام يضخم من الأمراض المعدية التي انتشرت في الآونة الأخيرة بأوصاف وصياغة مثل “الفتاك” للإثارة.