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الاثنين27 فبراير

المياه الوطنية تكشف عن 4 أنواع من البلاغات إلكترونياً

منذ 26 ثانية
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المياه الوطنية تكشف عن 4 أنواع من البلاغات إلكترونياً
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أتاحت شركة المياه الوطنية، للمشتركين تقديم 4 أنواع من البلاغات بشكل إلكتروني في إطار الحد من سوء الاستخدام ووقف أي نوع من التسربات.

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أن البلاغات المتاحة إلكترونياً للمشتركين هي سوء الاستخدام وطفح الصرف الصحي وتسرب العداد وتسرب الشبكة.

وتابعت أن المعلومات المطلوبة لتقديم هذه البلاغات تشمل تحديد المنطقة والمدينة مع اختيار الموقع من على الخريطة، ثم اختيار نوع البلاغ وكتابة وصف الشكوى وتحميل الصور، إلى جانب إرفاق بيانات مقدم البلاغ خاصة الاسم ورقم الجوال.

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