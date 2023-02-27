تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫95916 مقابل الريال الواحد 0٫25258
الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي:1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97910
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331
دينار أردني:5٫28834 مقابل الريال الواحد 0٫18910
دينار كويتي:12٫21031 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني: 9٫94367 مقابل الريال الواحد 0٫10067
الريال القطري: 1٫03035 مقابل الريال الواحد 0٫97055
الدرهم المغربي: 0٫35990 مقابل الريال الواحد 2٫78117
الجنيه المصري:0٫12253 مقابل الريال الواحد 8٫16052
التعليقات
اترك تعليقاً